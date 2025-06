Após final de semana mais quente, segunda-feira deve ter ligeira queda nas temperaturas

Domingo começou com céu claro, sem nuvens -

Domingo (29/06)



Tempo estável no estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Segunda-feira (30/06)



A formação de área de instabilidade ocasiona aumento da nebulosidade e a formação de chuvas fracas no estado de São Paulo, principalmente na região sul e na faixa leste do estado. Temperaturas em leve diclínio a partir da tarde.

Terça-feira (01/07) e quarta-feira (02/07)



Tempo estável e com pouca nebulosidade no estado de São Paulo, exceto na região sul e na faixa leste que permanecem com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas em leve declínio. (IPMET)



