Após festa ser cancelada, homenagens a Nossa Senhora Aparecida da Babilônia serão virtuais, com três missas online

O tradicional evento realizado no feriado municipal de 15 de agosto no Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia em homenagem à santa padroeira do município, uma organização da Paróquia de Santa Isabel com apoio da Prefeitura de São Carlos, foi cancelada em virtude da pandemia do novo coronavírus. Somente acontecerá a parte religiosa da festa com a realização de três missas que serão transmitidas pela internet na página do Santuário no facebook.

De acordo com o padre Marcos Eduardo Coró, responsável pela paróquia de Santa Isabel e reitor do Santuário da Aparecidinha, depois de 60 anos, essa é a primeira vez que a festa não será realizada, porém as missas serão celebradas em três horários. “A primeira celebração ocorrerá ás 7h, a segunda a partir das 10h e a terceira às 16h. A missa das 10h será celebrada pelo Bispo Dom Paulo Cezar Costa, mas em todas as missas teremos as bênçãos dos objetos e da água e no final de cada uma o momento de consagração no qual os fiéis poderão, em casa mesmo, fixar o olhar em Nossa Senhora, e fazer sua oração. Esse ano o Santuário vai até a casa de cada um de vocês”, ressalta padre Marcos Eduardo Coró.

Todos os anos reforçando a devoção à santa, fiéis de São Carlos e região fazem uma peregrinação ao Santuário, em uma caminhada de 10 a 15 quilômetros, porém esse ano o local não estará aberto e nem com estrutura para receber os peregrinos. “O Plano São Paulo não permite a realização de atividades que gerem aglomerações, por esse motivo o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, juntamente com a Polícia Militar, Guarda Municipal, fiscalização e agentes de trânsito, se reuniu com os representantes da Igreja e ficou acordado o cancelamento da festa, inclusive da peregrinação”, explica Rodolfo Penela, diretor do Departamento de Fiscalização.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, conta com a colaboração dos fiéis e ressalta que o acesso ao Santuário estará fechado e que a Força Tarefa fará a fiscalização. “Não é indicado, não podemos criar aglomerações. É uma festa que reúne mais de 40 mil pessoas durante todo o dia. Não podemos correr o risco de futura saturação do nosso sistema de saúde. Reforçamos que a parte religiosa vai ocorrer de forma virtual”, finaliza Gardini.

O Santuário é uma igreja rural, que guarda a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Segundo a tradição, a imagem foi encontrada intacta sob uma árvore, após um grande incêndio no bairro da Babilônia. Diante do milagre, foi construída uma capela no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também