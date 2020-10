Após erro no site do Burger King, gerência confirma que loja do Passeio dará lanche de graça para quem for de vassoura no drive-thru

Crédito: Divulgação

A gerência da loja do Burguer King do Passeio São Carlos entrou em contato com a redação do SCA informando que houve um erro no site da rede. A informação dava conta que a unidade NÃO iria participar da promoção de halloween. Segundo a gerente, a informação foi corrigida e a loja vai participar da ação.

Portanto, a reportagem abaixo, que foi publicada logo cedo pelo SCA, está valendo.

No dia 31 de outubro, das 10h às 18h, o Burger King dará um Whopper para os consumidores que forem ao drive-thru da rede usando uma vassoura. Em São Carlos, a loja localizada no Passeio São Carlos estará participando da ação.

Na ação deste ano, a rede reforça, também, a importância de uma atualização na fantasia: além das vassouras, todos os consumidores que desejarem participar da brincadeira precisarão usar máscaras de proteção e respeitar o distanciamento social nas filas.

É importante destacar, ainda, que a campanha é válida apenas para determinados restaurantes e a disponibilidade é de um Whopper por CPF.

Serviço e informações importantes

– Promoção válida apenas em restaurantes com Drive Thru.

– Consulte os restaurantes participantes no site https://cupons.burgerking.com.br/classicos-bk/vassoura-thru.

– A participação na campanha é restrita a um sanduíche por CPF;

– Os consumidores que desejarem participar da ação precisarão seguir o fluxo normal de compras no drive-thru, aguardando a sua vez na fila;

– A campanha é válida somente em 31 de outubro 10h às 18h;

– É obrigatório o uso de máscaras de proteção para participação na campanha;

– É obrigatório seguir as normas de distanciamento social para participação na campanha.

