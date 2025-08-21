(16) 99963-6036
Aprovado pela Câmara

Após empenho do SINDSPAM, adicional de periculosidade é aprovado para GMs e Agentes de Trânsito

21 Ago 2025 - 16h02Por Da redação
Crédito: divulgação

O empenho e a determinação do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) resultou em uma grande conquista para os Guardas Municipais e os Agentes de Trânsito. Na última terça-feira (19), a Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei instituindo o pagamento do adicional de periculosidade para essas categorias.

Essa vitória só foi possível graças à atuação firme do SINDSPAM, que desde a perda do adicional de risco de vida — equivalente a 60% dos vencimentos — por decisão judicial em junho, não mediu esforços para reverter a situação. Foram inúmeras reuniões com o Poder Executivo, sempre com transparência, compromisso e a determinação de garantir justiça e valorização aos servidores.

Os projetos aprovados pelo Legislativo foram encaminhados pela Prefeitura após terem sido propostos pelo SINDSPAM e referendados em assembleia realizada no último dia 12 de agosto, na sede do sindicato, com ampla participação da categoria.

Essa conquista reafirma o papel essencial do SINDSPAM na defesa dos direitos dos servidores e mostra que, unidos, sindicato e trabalhadores são capazes de transformar lutas em vitórias concretas.
 

