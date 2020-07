Após duas quedas, aposentada necessita de andador e pede ajuda para a população

Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19, onde muitas famílias passam por necessidades dos mais variados tipos, a da aposentada Julia Maria da Conceição, 86 anos, não é diferente.

De origem carente, ela reside na rua 10, 599, no Cidade Aracy, ao lado da filha Maria de Lurdes da Conceição, cuidadora, 50 anos, e do neto Tiago Santos, 17 anos.

Júlia, recentemente, sofreu duas quedas e na última fraturou o fêmur esquerdo. Sem condições de caminhar direito, filha e neto vieram do norte do país para ajudá-la, uma vez que não consegue fazer as tarefas diárias. O neto chegou a trabalhar em um estabelecimento comercial que revende doces e artigos para festas. Mas acabou demitido devido à crise econômica.

Assim, Júlia, Maria e Tiago sobrevivem com um salário mínimo que a aposentada recebe do benefício e é gasto em remédios, fraldas geriátricas que ela usa e alimentos. Às vezes falta dinheiro para pagar a água e energia elétrica.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Diante disso, o São Carlos Agora inicia uma campanha solidária e solicita o apoio da população para que proporcione um pouco mais de dignidade a aposentada. Prova disso é que sua vizinha, a cuidadora Salete Carvalho teve a iniciativa de entrar em contato com o portal e pedir ajuda. “É uma família de gente trabalhadora, pessoas do bem que precisam de ajuda”, disse.

De acordo com Salete, dona Júlia necessita de um andador para poder caminhar, ir ao banheiro, se alimentar. “Devido as duas quedas, ela anda com dificuldade e sem o andador, mal se locomove”, contou.

Além disso, Salete afirmou que dona Júlia, sua filha e seu neto, que procura trabalho, passam fome às vezes, uma vez que não possuem recursos para comprar o alimento. “Como a renda mensal da família é de R$ 1 mil e ela precisa de remédios e fralda geriátrica, mal sobra dinheiro para comprar o arroz e o feijão”, contou.

Desta forma, o SCA solicita que a generosidade e solidariedade fale mais alto e as pessoas possam doar um andador, alimentos não perecíveis, alguma mistura, frutas e fralda geriátrica (tamanho GG) para dona Julia, sua filha e seu neto.

Quem puder fazer qualquer doação, entrar em contato pelo fone 16 98128-7778 ou ir direto a casa de dona Júlia, na rua 10, 599, Cidade Aracy 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também