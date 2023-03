Após dois anos, paróquia Santa Rita de Cássia irá realizar a Paixão de Cristo

Após dois anos, paróquia Santa Rita retorna com a Paixão de Cristo - Crédito: Divulgação

Após dois anos de paralisação devido ao momento pandêmico da Covid 19, a paróquia de Santa Rita de Cássia encenará na próxima sexta-feira, 7, a Paixão de Cristo pela 14ª vez. Este momento de evangelização terá como palco o ginásio de esportes que pertence ao Grêmio São-carlense (antiga ADPM), localizado na rua Miguel Petroni, 3.861, no São Carlos II.

De acordo com os organizadores, tudo começou quando alguns membros da comunidade procuraram na época o padre Valdir do Carmo André e revelaram o desejo de encenar a Paixão de Cristo na Igreja como forma de evangelizar a comunidade e fazê-la refletir os momentos de dor e sofrimento de Cristo que se entregou por amor à humanidade, redimindo nossos pecados. De pronto o pároco acolheu a ideia e na Semana Santa de 2.007, dentro da Igreja foi encenada pela primeira vez a Paixão de Cristo por membros da comunidade, tudo feito com muito empenho e dedicação.

No decorrer dos anos o que começou de forma simples cresceu, saindo de dentro da Igreja para outros palcos: como o campo de futebol e o ginásio de esportes do Jardim Santa Felícia; com uma estrutura cada vez maior e mais elaborada, conseguida com o apoio de vários vereadores e da prefeitura Municipal, a Encenação da Paixão de Cristo já faz parte do calendário cultural da cidade (Lei número 16.498 de 18 de dezembro de 2012 que inclui a "Encenação da Paixão de Cristo" da Paróquia de Santa Rita de Cassia no Calendário Oficial de Eventos do Município).

A Paróquia de Santa Rita de Cássia e a comunidade de Santo Expedito convidam a todos para este momento de fé às 19h, com a abertura do ginásio às 18h.

