Após criticas do vereador Djalma Nery, placa “São Carlos é do Senhor Jesus” é retirada

Crédito: divulgação/PMSC

A placa com dizeres religiosos “São Carlos é do Senhor Jesus” que foi colocada em uma rotatória da avenida Getúlio Vargas no último final de semana foi retirada na manhã desta quarta-feira (21).

O SCA apurou que a fiscalização da Prefeitura Municipal estava a caminho do local para realizar a remoção da placa, quando o responsável chegou antes e recolheu o objeto.

A Lei Municipal 18.364 proíbe a fixação de qualquer tipo de propaganda, colagem de cartazes, banners, quando feito em bens públicos, salvo quando houver interesse público e prévia autorização.

Ontem, o vereador Djalma Nery (PSOL) esteve no local e embaixo da placa colocou faixas fazendo criticas sobre o ato dizendo que o estado é laico.

