Após cinco dias desaparecido, tio Marivaldo volta para casa com a ajuda da PM e do SCA

Graças ao empenho e a tenacidade dos policiais militares cabos Sakadauskas e Rezende, a quarta-feira, 23, fica marcada por ter uma história com um final feliz em São Carlos.

Há cinco dias, Marivaldo Monteiro, 49 anos, que possui problemas mentais e convulsões saiu de sua casa (na rua Geraldo de Freitas, no Jardim Zavaglia) e não mais retornou.

Desde então, familiares, desesperados, formularam boletim de ocorrência e entraram em contato com o São Carlos Agora no intuito de localizar Marivaldo, já que, devido aos problemas de saúde ele não trabalha e tem uma sobrinha, que ainda é criança e estava doente com o desaparecimento do tio.

Uma história que poderia ter tons trágicos, termina com muita emoção, abraços, beijos e agradecimentos aos policiais militares que localizaram Marivaldo na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo a rotatória de acesso ao Tenda Atacado.

Os PMs abordaram Marivaldo que estava confuso. Porém, os policiais (conhecedores do desaparecimento de um homem) ao visualizarem seu rosto, entraram no portal e acessaram a notícia que dava conta do sumiço de uma pessoa e notaram a semelhança na foto estampada na reportagem.

Perceberam que havia fones de contato da família de Marivaldo e entraram em contato. Para felicidade dos PMs e dos familiares, a pessoas em questão era justamente Marivaldo.

Diante disso, os PMs o levaram para um emocionado reencontro. Principalmente para a pequena sobrinha. Não faltaram agradecimentos para os militares cabos Sakadauskas e Rezende que mostraram acima de tudo, carinho e afeto por pessoas que passavam por momentos de profunda tristeza. Enfim, um final muito feliz...

