Após asfaltamento, poste fica no meio da rua

Alerta aos motoristas: poste no meio de uma rua causa preocupação - Crédito: Divulgação

Recentemente foi concluído o asfaltamento no cruzamento das ruas Santa Gertrudes com a Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira e um fato inusitado foi flagrado pelos leitores do São Carlos Agora que flagraram um poste no meio da rua.

Apesar da benfeitoria ter sido concluída há alguns dias, de acordo com os reclamantes, nenhuma atitude foi tomada. Segundo eles, não há nem sinalização pelo local.

Diante disso, fica o alerta para os motoristas terem mais atenção quando passarem pelo local, próximo a uma rotatória.

O portal entrou em contato com a assessoria e quando vier a resposta, a matéria será atualizada.

