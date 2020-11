Após alagamento, atendimento na UPA Vila Prado é normalizado

Atendimento na UPA foi normalizado - Crédito: Divulgação

O atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado já foi normalizado. Funcionários realizaram a limpeza na unidade que chegou a paralisar o atendimento após salas terem sido alagadas.

Durante e após o temporal quatro pessoas foram atendidas na UPA do Santa Felícia. Foram casos leves. Já na UPA da Vila Prado uma pessoa foi atendida com síndrome do pânico. Na UPA do Aracy nenhum atendimento foi registrado.

Na Santa Casa três pessoas foram medicadas e permaneceram em observação.

