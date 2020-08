Após acidente grave, papai especial renasce e após alta da Santa Casa, prometem homenagem pra lá especial

Crédito: Divulgação

Uma história de amor, recheada com momentos emocionantes, mas tensos, que inclui um grave acidente que colocou sua vida em risco. Chegou a ficar internado na UTI da Santa Casa por um longo período devido aos ferimentos. Com uma vontade imensa de viver, restabeleceu a saúde e agora a família promete uma homenagem pra lá de especial assim que tiver alta e retornar ao lar, com direito a uma camisa oficial do SC Corinthians Paulista, seu time de coração.

A história deste personagem são-carlense faz parte da semana onde o São Carlos Agora homenageia os patriarcas através de reportagens onde os filhos demonstram carinho e amor.

MOMENTO TENSO

O metalúrgico Luiz Cláudio Silva, 53 anos, no sábado, 25 de julho, sofreu um grave acidente, que chegou a ser manchete no São Carlos Agora. Tatão para os “mais chegados”, reside no Jardim Santa Angelina e durante a madrugada daquele dia, uma pessoa estranha teria subido no telhado de sua casa e quebrou algumas telhas.

Preocupado, durante a manhã, tentou resolver o problema e com auxílio de uma escada subiu no telhado. Porém, perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda de três metros. Bateu a cabeça no chão, ficou desacordado. Formou-se um coágulo no cérebro e foi necessário a realização de uma drenagem.

Por vários dias correu risco de morte. Esteve internado na UTI e na quarta-feira, 5, foi removido para o quarto. Hoje está em franca recuperação, mas respira com a ajuda de aparelhos em determinados momentos do dia.

SUSTO, JÁ ERA

A esposa, a dona de casa Marli Aparecida dos Santos Silva, 56 anos e os filhos Maicon Luiz dos Santos Silva, 29 anos (casado com Érika) e Mara Sofia dos Santos Silva Guastaldi, 31 anos (casada com Marcelo) e o netinho Bernardo, de 5 anos, estão aliviados e preparam uma recepção especial para Luiz Cláudio.

O domingo, 9, Dia dos Pais, será de visitas. “Vamos vê-lo sim”, disse Mara Sofia que adiantou que neste dia, será apenas para “matar a saudade” e ver o papai. “Ele não pode se emocionar. Então a festa fica para depois”, prometeu.

MAS DEPOIS...

Em franca recuperação e, felizmente, com os dias contados para voltar para casa, Mara, emocionada, não esconde que o que “é o do Tatão já está reservado”.

“Todos nós somos corintianos e no dia daquele acidente, ele estava com uma camisa do Timão, que teve que ser rasgada na hora do socorro”, explicou. Desta forma, uma das surpresas já foi revelada. “Vamos comprar uma camisa oficial e dar para ele. Nosso paizão merece”, confessou com a voz embargada.

E AGORA?

Sobre a visita domingo Mara disse que é um misto de sentimentos. “Estamos super felizes. Vamos na Santa Casa vê-lo. Graças a Deus está vivo e vamos estar com ele mais um ano. Mas o sonho é ver o papai em casa”, confessou, ao dizer que toda a família se abalou no dia do acidente. “Foi terrível. Uma fase difícil. Nos apegamos a Deus que nos fortaleceu. Sinceramente não sei explicar o que sentimentos naquele dia. Nossa família é muito unida e naquele sábado me senti muito arrependida não ter ficado com minha mãe. Eu não teria deixado meu pai subir de maneira alguma no telhado. Mas eu tinha que trabalhar”, afirmou, salientando que naquele sábado iria acontecer uma festinha entre família, já que o seu marido (Marcelo), completou mais um ano de vida no dia 24. “Foi o pior final de semana da minha vida. Nunca mais quero passar por isso”, resumiu.

Mas agora é momento de alegria e de festejar e por esse motivo Mara disse que o passado é um aprendizado, mas o importante é viver o presente e agradecer a Deus pela família que possui. Indagada qual frase que irá falar para seu pai, domingo, dia 9. Não titubeou: “Te amo eternamente. Você é tudo na minha vida”...

