(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Cidade

Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina

25 Ago 2025 - 16h45Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina - Crédito: Arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal

A jovem Inaê, de 16 anos, se recupera de um um acidente enquanto cavalgava ao lado do namorado na noite de ontem no Santa Angelina. O animal o qual ela estava montada foi atropelado por um carro.

Segundo adolescente, o veículo estava com os faróis acesos e acabou avançando sobre ela e a égua. “Eu caí, bati o rosto e usei um braço como apoio. Esse foi o mais ferido, não consigo movimentá-lo. O outro, que caiu sob o meu corpo, também está travado, mas consigo mexer um pouco”, contou. Apesar das lesões, a jovem afirmou que já iniciou o tratamento fisioterápico e se encontra em recuperação.

A égua, companheira de Inaê no passeio, sofreu fratura exposta na pata esquerda e ruptura de um tendão. Apesar da gravidade, o animal está recebendo os cuidados necessários. “Ela pode ficar mancando, mas vai ficar tudo bem com a gente”, disse a adolescente.

O motorista envolvido no acidente deixou o local, mas, segundo Inaê, a situação já foi conversada com a família dele. “Está tudo resolvido agora”, explicou.

Por fim, Inaê pediu que todos fiquem tranquilos: “Quero avisar que estamos bem, tanto eu quanto a égua. Estamos em tratamento e confiantes na recuperação.”

Leia Também

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva
Cidade10h39 - 26 Ago 2025

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional
Cidade06h25 - 26 Ago 2025

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência
Cidade21h08 - 25 Ago 2025

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+
30/0820h01 - 25 Ago 2025

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL
Cidade19h09 - 25 Ago 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

Últimas Notícias