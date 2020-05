Após 69 dias, comércio reabre em São Carlos

Comércio de São Carlos reabriu nesta quinta-feira (28) - Crédito: São Carlos Agora

Desde às 10h desta quinta-feira (28), parcela do comércio atendeu aos consumidores. Antes do início das atividades, o São Carlos Agora acompanhou um fluxo de veículos fora do comum em época de pandemia. Clientes aguardavam em fila a entrada nas lojas. Fitas zebradas, sinalização de solo, álcool em gel e uso obrigatório de máscaras foram os protocolos notados pela reportagem.

As fiscalizações do Procon e da Secretaria de Habitação, Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram nas ruas do centro. Segundo a diretora do órgão de defesa do consumidor, Juliana Cortês, nesse momento, os agentes não vão autuar os comerciantes, mas orientá-los a seguirem as regras. “O sucesso da flexibilização depende dos lojistas e dos consumidores”, esclareceu.

Juliana Cortês, diretora do Procon: orientação segue até sexta-feira. (foto SCA)

Uso de máscaras

A diretora do Procon alertou à necessidade do uso de máscara, principalmente no interior dos estabelecimentos. “Todo o estabelecimento necessita de um número reduzido de colaboradores, além de limitar a entrada de consumidores. Esse é o papel de orientação do Procon. Já o Departamento de Fiscalização vai circular pelos comércios com o objetivo de fiscalizar quem se enquadra nas regras de funcionamento para dias pares e ímpares”, comentou Juliana Cortês.

A responsável pelo Procon lembrou que os estabelecimentos, para a reabertura, precisam assumir responsabilidades, com um termo de compromisso que é obtido no portal da Prefeitura. “Esse documento é obrigatório para o funcionamento do comércio”, destacou.

Necessidade

Juliana Cortês pediu aos consumidores. “Vá para o comércio em casos extremamente necessários. Vá uma pessoa por família e faça o uso de máscaras”, comentou.

As orientações aos lojistas seguem até esta sexta-feira (29). Caso ocorra a desobediência às regras, o empresário pode receber multas. “Nós acreditamos que os comerciantes estão conscientes. E se não houver essa consciência, os casos de coronavírus podem aumentar, os leitos podem ser ocupados e a reabertura do comércio pode sofrer um recuo”, alertou.

Não foram todas as lojas que abriram as portas ao público. O funcionamento segue regras para dias pares e ímpares (veja abaixo). A consumidora Soraia Alexandre destacou a necessidade de reabertura, mas reforçou a necessidade de cuidados. “As pessoas do comércio precisam do emprego e o patrão precisa pagar as contas. Que todos obedeçam as regras do governo”, enfatizou.

As datas de abertura do comércio

1ª ETAPA

- DIAS PARES (A PARTIR DE 28 DE MAIO DE 2020, COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

Lojas de artigos esportivos e afins;

Lojas de artigos para casa;

Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins;

Lojas de móveis e colchões;

Lojas de variedades;

Lojas de joalherias, relojoarias, semi-joias, bijuterias, artesanatos e souvenires;

Comércio de objetos de arte;

Comércio varejista de artigos de caça, pesca, camping, fogos de artifício e de armas e munições;

- DIAS ÍMPARES (A PARTIR 29 DE MAIO DE 2020, COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

Lojas de brinquedos;

Lojas de departamentos e magazine,

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo;

Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos;

Livrarias e Papelarias;

Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios;

Floriculturas (somente delivery e drive thru sentença judicial em tramitação)

Comércio de equipamentos de escritório.

- OBS: Salão de cabeleireiros, barbearias e ambulantes poderão funcionar tanto nos dias ímpares como pares, mas sempre seguindo as normas sanitárias exigidas devido à pandemia. No caso de cabeleireiros e barbearias o atendimento deve ser por agendamento.

- PRAÇA DO COMÉRCIO (CAMELÔS) ÍMPARES/PARES (A PARTIR DO DIA 28/5 COM EXCEÇÃO DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS):

BOX - 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53 e 57 DIAS 1, 7 e 13/6;

BOX - 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 e 58 - DIAS 02, 08 e 14/6;

BOX - 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 e 59 - DIAS 03, 09, e 15/6;

BOX - 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60 - DIAS 4, 10 e 16/6.

