Após 48 dias internada no HU-UFSCar, Micaelly é transferida para o Hospital de Base em Rio Preto

Após 48 dias internada na UTI infantil do Hospital Universitário da UFSCar, a pequena Micaelly Pereira Severino, de apenas 10 anos, foi transferida nesta sexta-feira (6) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. A transferência representa um passo importante no tratamento da criança, diagnosticada com miocardite viral — uma inflamação no músculo do coração causada por infecção — e que pode precisar de um transplante cardíaco, dependendo da evolução de seu quadro clínico.

Segundo o pai, José Barbosa Severino, Micaelly começou a passar mal em casa, no bairro Jardim Zavaglia. “Ela sentia falta de ar, dor nas costas e o coração muito acelerado. Levamos na UPA, fizeram raio-X e deu inchaço no coração. Aí foi transferida para o HU”, contou.

Muito emocionado, o pai fez questão de agradecer à equipe que cuidou da filha durante esse período delicado.

“Eu queria agradecer todo mundo da UTI, do Hospital Escola, as enfermeiras, os médicos, que cuidaram muito bem da minha filha Itá. Tô muito emocionado, mas agradeço todos eles”, declarou.

José também destacou o apoio recebido de amigos, familiares e profissionais ao longo da internação.

“Tô mandando um grande abraço para toda a equipe da UTI, onde ela ficou esses 48 dias. Agora, graças a Deus, ela já foi transferida. Agradeço todos que me ajudaram: Deus, vocês do São Carlos Agora e mais uns amigos que me ajudaram nessa correria.”

O pai fez questão de citar pessoas que foram essenciais no processo.

“A doutora, minha advogada, me ajudou muito. Tem uma pessoa especial que eu queria falar dela, que é a minha sobrinha, Gabriela. Nas horas de cansaço, meu e da minha esposa, ela ajudou muito a gente.”

