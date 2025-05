Após 35 anos de dedicação, enfermeira Ivonete se despede da Santa Casa e é homenageada pela diretoria

Reconhecida pelo comprometimento, profissionalismo e carinho com que sempre cuidou dos pacientes e no relacionamento com os colegas de trabalho, Ivonete deixa a Santa Casa para se dedicar a novos projetos pessoais.

A homenagem foi conduzida pelo Provedor Antonio Valério Morillas Junior, que agradeceu em nome de toda a instituição pelos anos de trabalho e contribuição para a construção de uma assistência mais humana e acolhedora. “Ivonete representa o que temos de mais valioso na Santa Casa: pessoas comprometidas com o bem-estar do próximo. Sua trajetória inspira e deixa um legado de amor ao cuidado. Nosso agradecimento é eterno”, destacou o provedor.

Também participaram do momento o Diretor Administrativo e Financeiro, Danilo Carvalho Oliveira; a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti; o Diretor Técnico Dr. Roberto Muniz Jr; o Gerente de Gestão de Pessoas, Samir Rodrigues; a Gerente de Enfermagem Ariadni Martins; o Coordenador de Recursos Humanos, Marcelo Balarini; e a Analista de RH, Jucicleia Pierre.

Emocionada, Ivonete agradeceu o carinho recebido. “Sou muito grata por tudo que vivi aqui. A Santa Casa foi minha segunda casa por tantos anos. Levo comigo amizades, aprendizados e a certeza de que cumpri meu papel com amor e respeito a cada paciente. Agora sigo com o coração cheio de gratidão por essa história.”

Nesta quarta-feira (07), a Santa Casa de São Carlos prestou uma emocionante homenagem à Enfermeira Ivonete Aparecida Almas de Jesus, que encerrou sua trajetória na instituição após mais de 35 anos de dedicação à assistência hospitalar.