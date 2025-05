Após 34 anos de dedicação, servidor "Benê" encerra sua trajetória no SAAE

Após 35 anos, Benê se despede do SAAE -

Nesta sexta-feira, 23/05, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) se despede com gratidão e reconhecimento do servidor Benedito Roberto Joaquim, de 58 anos, carinhosamente conhecido como Benê, que encerra sua trajetória profissional após 34 anos de dedicação e serviços prestados à autarquia.



Benê iniciou sua caminhada no SAAE em 11 de maio de 1992. Ao longo dessas mais de três décadas, construiu uma história marcada pelo comprometimento, carisma e respeito com colegas de trabalho e com a população. Seu último cargo foi como supervisor da Unidade de Atendimento ao Usuário no Distrito de Santa Eudóxia.

O presidente do SAAE, Derike Contri, agradeceu pelo empenho e profissionalismo do servidor. “Desejo ao Benê uma nova etapa repleta de saúde, realizações e felicidade. Nossa eterna gratidão por sua contribuição inestimável!”

Leia Também