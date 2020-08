Após 30 anos de serviços prestados à sociedade, delegado Rogério Fakhany Vita se despede da Polícia Civil

Por 33 anos o delegado Rogério Fakhany Vita serviu a população do Estado de São Paulo - Crédito: Arquivo SCA

Após sete à frente da delegacia seccional de São Carlos, o delegado Rogério Fakhany Vita se despede da Polícia Civil. Ele iniciou o seu processo de aposentadoria. Em seu lugar assume o delegado Dejair Rodrigues, que chega da capital.

Com 30 anos de carreira, dos quais 22 trabalhando na cidade de São Carlos, Rogério Fakhany Vita agradece a todos que com ele compartilharam esse período.

"Gostaria de agradecer as pessoas e instituições que de maneira direta ou indireta estiveram presentes ao longo da minha carreira. De maneira especial agradeço aos meus colegas delegados de polícia e policiais civis que compartilharam o dia a dia do nosso trabalho. Por fim deixo a carreira de delegado de polícia com a certeza de haver me dedicado integralmente a profissão que escolhi", disse o seccional em nota encaminhada à imprensa.

O São Carlos Agora agradece ao delegado Rogério Fakhany Vita pela cordialidade e profissionalismo com que sempre tratou a imprensa e deseja que aproveite essa nova fase da sua vida com muita saúde.

