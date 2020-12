Após 26 anos de dedicação, Cabo Iroldi anuncia a aposentadoria

Ao fundo um auto bomba: Iroldi, com a sua farda. Domingo, 13, o último dia... - Crédito: Arquivo Pessoal

“Encerro minhas atividade em paz de espírito. Com a certeza do dever cumprido. Mas ficará a saudade dos muitos amigos que fiz, pois eu amava o que fazia”. Com esta frase, com tons de emoção, o cabo Márcio Rogério Iroldi, 48 anos, irá “pendurar” a farda. A revelação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, em reportagem exclusiva ao São Carlos Agora.

Querido pelos companheiros no Corpo de Bombeiros, o domingo, 13, será o último dia que ele irá vestir a farda. Posteriormente irá se afastar e em junho de 2021 se aposenta. A partir daí continuará a trabalhar, mas com atividades particulares. Casado com a protética Roseli Cristina B.S. Iroldi é pai de três filhos: Guilherme (25 anos), Grazi (24) e Laura (20).

Durante quatro anos, Iroldi foi vidraceiro. Prestou concurso e teve a oportunidade de ingressar na Polícia Militar, onde atuou por oito anos. Posteriormente passou a atuar no Corpo de Bombeiros, onde se dedicou de corpo e alma por mais 30 anos. “Ao todo foram 30 anos de trabalho. Agora que me dedicar aos famílias. A minha esposa e meus três filhos”, resumiu.

REFLEXÕES

Em uma mistura de felicidade mesclada com muita emoção, Iroldi disse que dedicou “uma vida” para as duas corporações. Na PM, teve experiências de vida e no Bombeiros aprendeu a ser humano, pois lidava com pessoas. “Amadureci muito nestas décadas”.

Na PM, considerou o serviço mais difícil, pois na maioria das vezes sua atuação resultava em ações que não era considerada simpática na visão da sociedade. “Tinha que corrigir a atitudes de pessoas que descumpriam as leis. E muitas vezes isso não era compreendido”. Já no Corpo de Bombeiros, o outro lado da moeda. “Muitas vezes fui considerado um salvador. Éramos chamados sempre para ajudar a população”.

FELICIDADE MESMO EM UMA TRAGÉDIA

Iroldi entende que o trabalho no Corpo de Bombeiros, em boa parte das ocorrências é agir em tragédias. Porém, muitas vezes há momentos que se traduz em felicidade.

Um deles aconteceu justamente em 2020, em uma das enchentes que castigou São Carlos, quando a rotatória da Praça Itália alagou e um caminhoneiro ficou ilhado em cima do seu veículo, próximo a linha férrea.

“A força da água era intensa e o motorista era obeso. Com a ajuda do sargento Donizete e do cabo Marcelo, conseguimos resgatar o motorista que estava bem assustado em cima do seu veículo que estava submerso. Foram momentos tensos, mas no final, a felicidade em salvar uma vida”.

ME SENTI IMPOTENTE...

Iroldi afirma que não é de ferro e já se sentiu impotente várias vezes. Mas uma ocorrência que nunca irá esquecer aconteceu em 2004, após dois anos iniciar as atividades nos Bombeiros.

Na rodovia Washington Luís (SP-310), na rotatória que dá acesso à cidade de Brotas, a equipe que integrava foi convocada para atender um acidente onde uma família morreu.

A violenta colisão, onde um Gol acabou embaixo de um caminhão, aconteceu durante a madrugada. Ao chegar, uma cena que abalou sua estrutura: o pai, a mãe abraçada em uma filha que estava agarradinha a um bichinho de pelúcia. Todos mortos. “Apenas o filho, que dormia de conchinha no assoalho do carro estava vivo. Foi uma cena onde me senti impotente. Não podia fazer mais nada”, disse com a voz embargada.

MORTE COMO “COMPANHEIRA”

Iroldi tinha (e tem) ciência que trabalha com a “morte ao lado”. Mesmo assim não pensava duas vezes em salvar o próximo. Pai de família, disse sem pestanejar que, se necessário fosse, daria sua vida por um desconhecido.

Nestas quase três décadas, por exemplo, teve vértebras fraturadas ao cair de uma árvore e sofrer queda de aproximadamente seis metros de altura.

Em outra ocorrência, foi esfaqueado por um jovem de 16 anos que tentou o suicídio. “Na época, era a idade do meu filho. Não pensei duas vezes e com ajuda de companheiros, evitamos uma morte”.

Ao apagar um incêndio em 2015, foi eletrocutado ao sofrer uma descarga de 11,9 mil volts. “Foi em um prédio na rua 28 de Setembro”, lembrou. Ficou 42 dias internados, muitos deles na UTI e foram necessárias oito cirurgias.

“Passei poucas e boas. Saio de cabeça erguida e feliz. Acredito que cumpri com todas as minhas obrigações e só tenho a agradecer a Deus primeiramente, a todos meus companheiros de farda e a população que nos dá carinho. Me sinto realizado”, finalizou.

