Após 20 anos, ruas do Itamaraty devem receber asfalto no segundo semestre

Na edição de terça-feira, 28, com a manchete “Festa do abandono” no Itamaraty: esgoto a céu aberto e lixo despejado em galerias de águas pluviais”, a reportagem do São Carlos Agora ganhou repercussão e na manhã desta quarta-feira, 22, o presidente da Associação de Bairros do Residencial Itamaraty, Cleber de Souza Cláudio informou que benfeitorias deverão ocorrer ainda no segundo semestre e, após 20 anos, duas ruas (Rosa Maria Octaviane Néo e Angelina P. Gastaldi) irão receber a massa asfáltica.

Na reportagem, moradores reclamavam do entulho jogado em um buraco, onde terminava uma rede de galerias pluviais e se formou uma grande erosão. Com as chuvas, o lixo ia em direção a cabeceira do córrego Monjolinho. Além do asfalto nas ruas, mais duas reclamações: uma rede de esgoto que estourou na via e criação de cavalos em uma APP (Área de Preservação Ambiental).

Em contato com o SCA, Cleber afirmou que até dezembro deve ocorrer o pavimento das duas ruas e que a melhoria não foi realizada no primeiro semestre, devido a chegada da pandemia da Covid-19.

“Há dois anos estou a frente da Associação e neste período nos reunimos várias vezes com o Poder Público para resolver este problema que se arrastava há 20 anos”, disse Cleber. “O término da galeria é em uma APP e foi necessário a elaboração de um projeto para a execução da drenagem e tudo caminhava bem. A aprovação por parte da Cetesb deveria ocorrer nos primeiros meses do ano, mas a pandemia atrasou”, disse. “Porém nesta quarta-feira, 29, fomos comunicados que o projeto de drenagem foi aprovado e em breve as obras terão início. Concluída, fará com que o lixo deixe de ser descartado irregularmente e com isso a cabeceira do córrego deixe de ser poluído. O próximo passo será o imediato asfaltamento das ruas Rosa Maria Octaviane Néo e Angelina P. Gastaldi”, garantiu o presidente da associação de bairros.

ESGOTO E CAVALOS

Indagado sobre os demais problemas, o esgoto que escorre a céu aberto e também invade a APP, bem como uma criação de cavalos no mesmo local, Cleber disse que irá investigar.

“Vamos verificar e se o problema na rede de esgoto que atinge os moradores estiver no Itamaraty vamos cobrar dos órgãos públicos o quanto antes. Quanto a criação de cavalos, se estiver em uma área de APP, órgãos fiscalizadores deverão conferir a denúncia e resolver o problema”, finalizou.

