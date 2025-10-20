Aplicação do ENARE 2025/2026 em São Carlos reúne 197 inscritos neste domingo

husaocarlos -

Neste domingo (19), foi aplicada em todo o país a prova objetiva do Exame Nacional de Residência (ENARE) 2025/2026, processo seletivo nacional coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC). Ao todo, o exame contou com 58.849 inscritos, distribuídos em 60 municípios-sede, entre eles São Carlos, que recebeu 197 candidatos.

O ENARE consolida-se como o principal exame unificado de ingresso em programas de residência médica, multiprofissional e em área profissional da saúde no Brasil. Nesta edição, mais de 11 mil vagas são ofertadas em instituições federais, estaduais e municipais de todo o país, com um modelo que centraliza o processo seletivo em uma única prova de caráter eliminatório e classificatório, responsável por 100% da nota final do candidato.

Cronograma – próximas etapas

19/10/2025 – Aplicação da prova objetiva.

21/10/2025 – Divulgação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões.

21/01/2026 – Divulgação do resultado final e notas definitivas.

22 e 23/01/2026 – Primeira fase de escolha de vagas pelos candidatos classificados.

26/01/2026 – Divulgação do resultado da primeira escolha de vagas.

Processo de escolha de vagas

Após a divulgação das notas finais, os candidatos aprovados participarão do processo de escolha de vagas on-line, conforme a ordem de classificação nacional. Nessa etapa, poderão selecionar o programa, a especialidade e a instituição de preferência entre as participantes da edição 2025/2026.

O exame contempla vagas para programas de acesso direto, áreas com pré-requisito, ano adicional e áreas de atuação, abrangendo diversas especialidades da saúde. Para candidatos à residência médica, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (ENAMED) também poderá compor a documentação exigida para homologação de matrícula.

Para o ingresso em 2026, a UFSCar oferece, por meio do ENARE, 31 vagas em 6 programas que têm o HU-UFSCar como cenário de ensino:

Residência Médica: 4 programas (Pediatria, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade e Psiquiatria);

Residência Multiprofissional: 2 programas (Saúde da Família e Comunidade e Saúde do Adulto e da Pessoa Idosa em Condições Crônicas), que contemplam profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, odontologia e nutrição.

Aplicação das provas no município de São Carlos

A aplicação da prova em São Carlos seguiu rigorosos protocolos de segurança e monitoramento, em consonância com as orientações nacionais da Ebserh e da FGV. As medidas incluíram:

identificação biométrica dos candidatos;

checagem dupla de documentos oficiais com foto;

fiscalização eletrônica e presencial em todas as salas de aplicação;

proibição de aparelhos eletrônicos;

e monitoramento contínuo por câmeras e equipe de segurança para prevenção de fraudes e preservação da integridade do processo seletivo.

A logística local contou ainda com o apoio de coordenações regionais e supervisão direta de representantes da EBSERH, garantindo o cumprimento dos prazos, a confidencialidade do material e a equidade entre os participantes.

