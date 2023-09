Tempo estável e com muito calor no estado de São Paulo, devido à presença de uma massa de ar quente e seca, que mantém a condição de predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. Temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no período da tarde.

Sexta-feira (22/09) até Segunda -feira (25/09)

Fonte: IPMET