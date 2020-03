Apesar da preocupação mundial com o coronavírus, alunos da USP se concentram durante as refeições

Crédito: Divulgação

A preocupação na atualidade é tomar precauções e atitudes para evitar a propagação do coronavírus (COVID-19). Entre uma delas é evitar a concentração de pessoas.

Entretanto um leitor do São Carlos Agora flagrou no início da noite desta terça-feira, 17, universitários da USP São Carlos durante o jantar nas dependências do refeitório da instituição de ensino. Todos estavam em um ambiente fechado.

O SCA apurou ainda que em Bauru, os universitários recebem marmitas, bem como a UFSCar, que já teria tomado tal decisão em São Carlos.

O leitor do SCA informou ainda que na terça-feira, na hora do almoço, a concentração de alunos no refeitório teria sido ainda maior.

O São Carlos Agora entrou entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura do Campus e aguarda uma resposta. Assim que tivermos um posicionamento, essa notícia será atualizada.

