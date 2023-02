Apenas duas ambulâncias do Samu estão em operação em São Carlos

SIGA O SCA NO

Após apresentar problemas mecânicos, ambulância do Samu é guinchada - Crédito: Maycon Maximino

Duas ambulâncias do Samu, uma USA (unidade de suporte avançado) e outra USB (unidade suporte básico) estão em operação hoje, em São Carlos. As demais, encostadas por questões de problemas mecânicos.

As informações foram conseguidas nesta manhã pela reportagem do São Carlos Agora.

Segundo apurado, a unidade básica que está em funcionamento apresenta problemas mecânicos que podem colocar em risco a integridade física dos profissionais de saúde e dos pacientes que são atendidos.

NOTA SECRETARIA DE SAÚDE - A Secretaria de Saúde informa que neste momento o Samu está atendendo as chamadas com uma unidade de suporte avançado e duas de suporte básico, número que preconiza o Ministério da Saúde em virtude da população do município. Outras 3 unidades estão em manutenção: a 284 apresentou problemas mecânicos neste domingo (12/02) e está sendo recuperada; a 286 apresentou problemas elétricos na manhã desta segunda-feira (12/02) e também já foi para conserto e a 288 apresentou falha mecânica e também foi baixada na semana passada. A SMS ressalta que nenhum usuário SUS está sem o devido atendimento de urgência e emergência.

