quinta, 08 de janeiro de 2026
Almoço na escola

Apenas 60 estudantes de São Carlos e região se inscreveram, mas todos podem participar

A equipe de nutricionistas da Seduc-SP preparou sugestões de cardápio para o período, garantindo a oferta de refeições balanceadas também durante o mês de férias.

08 Jan 2026 - 14h17Por Da redação
Almoço nas Férias é a continuidade e o recomeço do trabalho realizado pela escola ao longo do ano letivo - Crédito: Agência BrasilAlmoço nas Férias é a continuidade e o recomeço do trabalho realizado pela escola ao longo do ano letivo - Crédito: Agência Brasil

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), apenas 60 alunos da região de São Carlos se inscreveram no programa Almoço nas Férias, realizado em escolas da região. Na segunda-feira, 5 de janeiro, 73 alunos compareceram às escolas EE Luiz Viviani Filho e EE Marilene Terezinha Longhim para almoçar.

A pasta reforça que os alunos que não foram inscritos em dezembro podem frequentar as escolas em janeiro, desde que a família avise a unidade escolar com um dia de antecedência. As refeições estão sendo servidas das 11h às 13h30.

“Este recado vai para os estudantes e para as famílias dos estudantes da rede estadual de São Carlos e região. Quem não fez a inscrição para participar do Almoço nas Férias no final de dezembro ainda pode participar. Basta procurar a sua escola e avisar que irá participar com um dia de antecedência do almoço no dia seguinte. Este aviso é importante para que as merendeiras possam produzir a quantidade correta de alimentos, garantindo uma refeição nutritiva, balanceada, saudável e, principalmente, deliciosa. Ainda dá tempo. Todos os alunos matriculados na rede estadual podem participar”, explica a dirigente regional de Ensino, Débora González Costa Blanco.

Todas as escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) estarão abertas durante o mês de janeiro para oferecer refeições aos estudantes da rede pública. Para o Almoço nas Férias, as unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, até o dia 30 de janeiro. Os pratos são preparados pelas cozinheiras escolares, com receitas orientadas pelas nutricionistas da pasta. O início das aulas de 2026 está marcado para o dia 2 de fevereiro.

CARDÁPIO ESPECIAL – A equipe de nutricionistas da Seduc-SP preparou sugestões de cardápio para o período, assegurando a oferta de refeições balanceadas também durante o mês de férias.

As cozinheiras da rede estadual podem, ainda, se inspirar nos preparos premiados no Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares. O e-book “Sabores Paulistas” reúne as 83 receitas vencedoras da primeira edição do concurso, todas elaboradas com base nos ingredientes disponíveis na despensa das unidades de ensino. O material está disponível gratuitamente on-line, e a versão impressa já começou a ser distribuída para as 91 unidades regionais de ensino e para as 5 mil escolas estaduais.

