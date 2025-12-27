(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Cidade

Apagão e buracos preocupam moradores do Jardim Brasil e Cardinali

27 Dez 2025 - 16h41Por Jessica Carvalho R
Moradores dos bairros Jardim Brasil e Jardim Cardinali têm manifestado preocupação com a situação de uma área que vem enfrentando problemas recorrentes de infraestrutura. Segundo relatos, durante o período noturno, as luzes do local permanecem apagadas, o que aumenta a sensação de insegurança e dificulta a circulação de pedestres e motoristas.

Além da falta de iluminação pública, outro problema tem se agravado com as chuvas recentes. Na rua lateral que passa pela região da Geminado Costa, a água da chuva tem provocado a abertura de buracos ao longo da via. Em alguns trechos, o asfalto já apresenta sinais visíveis de erosão, com risco de novos desmoronamentos.

Moradores afirmam que a situação não é nova e que, sempre que ocorrem chuvas mais intensas, o problema volta a aparecer, comprometendo o tráfego de veículos e oferecendo perigo a quem utiliza a via diariamente. “A rua está abrindo de novo, já tem buracos surgindo e à noite fica tudo escuro”, relatou um morador.

A combinação entre falta de iluminação e deterioração do asfalto tem gerado apreensão, principalmente para quem precisa transitar pelo local à noite ou em dias de chuva. A população pede providências urgentes para evitar acidentes e maiores danos à via.

