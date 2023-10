Apae ampliará atendimento para autistas e o espaço de apoio ao envelhecimento

Crédito: Divulgação

O secretário de Governo, Netto Donato, representando o prefeito Airton Garcia, participou na manhã desta quinta-feira, 5, juntamente com o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino e com o vereador Robertinho Mori, de uma reunião de reunião com a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Carlos.

Participaram da reunião pela Apae a presidente Marilu Pereira Serafim Parsekian, a gente administrativa, Cristina Schiabel e os diretores Jurandir Cervini, José Alberto Lanzon e Jafet Roberto Kabbach.

A gerente administrativa Cristina Schiabel, falou a importância dos repasses que a Prefeitura faz para a entidade fora o convênio de custeio e solicitou apoio do município novamente para a ampliação de salas para a atendimento de pessoas com autismo e para a ampliação do espaço de apoio ao envelhecimento (AE), um investimento de mais de R$ 800 mil. “O prefeito Airton Garcia sempre nos auxiliou, seja com aporte financeiro, seja com ajustes operacionais. Desde seu primeiro mandato ele nos ajudou de forma significativa”, disse a gerente da Apae.

Durante a reunião o vereador Robertinho Mori fez uma apresentação das obras já realizadas na Apae com emendas parlamentares destinadas por ele desde 2010 e destacou os recursos enviados durante os mandatos do prefeito Airton Garcia. “Já repassei mais de R$ 1,3 milhões em emendas para Apae e sem dúvida o governo do prefeito Airton Garcia foi o que mais ajudou a entidade. Com as emendas e apoio da Prefeitura, a Apae já conseguiu ampliar e reformar a Unidade de Cuidados Diários (UCD), ampliar o Centro de Atendimento do Autista Módulo I, II e III, construir a quadra poliesportiva, construir os vestiários, revitalizar a pavimentação intertravada, instalar o alambrado, adquirir uniformes e acessórios, equipamentos odontológicos e o circuito motrocidade. Agora vamos fazer a indicação para mais obras necessárias para ampliar ainda mais o atendimento da entidade”, disse o vereador.

Netto Donato, secretário de Governo, lembrou que o prefeito Airton Garcia conhece muito bem o trabalho realizado pela Apae e que ele já sinalizou que tudo que for possível a Prefeitura vai fazer para continuar ajudando a entidade. Portanto com aval do prefeito assumimos o compromisso de repassar os R$ 850 mil para o aumento da estrutura física e consequentemente a ampliação na capacidade de atendimento”, garantiu Netto.

O secretário de Governo ressaltou, ainda, que esse recurso é extra convênio. “O convênio para manutenção e custeio da entidade é outro. Esses recursos serão para obras de ampliação, nada interferindo nos projetos já conveniados”.

Segundo a gerente da Apae a procura por atendimento é grande. O novo módulo do autista vai proporcionar o desenvolvimento das atividades em uma estrutura ampla e com o número maior de pessoas que precisam desse atendimento. No total atendemos mais de 600 pessoas com deficiência intelectual na instituição e outras 350 em atendimentos específicos, por isso sempre a necessidade de ampliação dos serviços", explicou.

A Apae São Carlos atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e com transtorno do espectro do autismo.

