Ao tentar conversão, carreta arrebenta poste na Vila Sônia

Parte traseira da carreta subiu na calçada e arrebentou um poste - Crédito: Maycon Maximino

Uma manobra equivocada fez com que um poste fosse danificado na manhã desta segunda-feira, 17, na Vila Sônia, em São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que chovia na hora do acidente e o motorista de 32 anos transitava pela rua Pádua Salles e ao tentar uma conversão, errou a manobra e carreta carregada com equipamentos para a montagem de uma prensa subiu na calçada e arrebentou um poste.

O motorista afirmou que vinha de São Paulo e o destino era um novo barracão da Electrolux.

Com o acidente, guardas municipais que atenderam a ocorrência, interditaram a via sentido Jardim Cruzeiro do Sul/Praça Itália e foi solicitada ainda a presença de funcionários da CPFL que aguardavam um guindaste para a troca do poste e a retirada da carreta. Ninguém ficou ferido.

