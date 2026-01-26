Ao lado de Netto, deputado Maurício Neves anuncia R$ 10,5 milhões para novo anel viário

O deputado federal Maurício Neves com o prefeito Netto Donato: os recursos já estão na conta da Prefeitura Municipal. - Crédito: SCA

Acompanhado pelo prefeito Netto Donato (PP), o deputado federal Maurício Neves (PP) anunciou, na tarde desta segunda-feira, 26 de janeiro, a liberação de R$ 10.503.400,00 em recursos federais para São Carlos, resultado de uma emenda orçamentária de sua autoria. Os recursos já estão na conta da Prefeitura Municipal.

Neves acompanhou Netto em visita ao Jardim Embaré, onde vistoriou o prolongamento da Avenida Ray Wesley Herrick, que vai ligar o Embaré ao Jardim Villeneuve e ao Jardim Jóquei Clube, completando um novo anel viário na área urbana da cidade. A via receberá pavimentação nos dois quilômetros onde hoje existe uma estrada de terra.

Netto ressaltou que Neves tem sido um amigo de São Carlos. “Ele tem sido o parlamentar que mais investe em São Carlos, tanto com emendas individuais quanto com emendas de bancada. A gente tem claro que a colaboração do parlamentar nos ajuda a alavancar o desenvolvimento de São Carlos e a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. A ligação do Embaré com os Damhas será concretizada com a pavimentação desta avenida e, assim, vamos fechando o anel viário desta região. Assim, a cidade vai avançando. A Prefeitura está com o projeto praticamente pronto”.

Segundo Netto, diante da escassez de recursos municipais para investimentos, a colaboração de deputados como Neves tem sido fundamental para que os principais projetos de crescimento da cidade tenham sequência. “Neves é, desde 2022, um parceiro, um amigo de São Carlos que tem colaborado com nossas prioridades”, destacou o prefeito.

Neves explicou que tem realizado um mandato em prol do municipalismo. “Sou um municipalista e defendo que os recursos devem ficar nas cidades. A gente sabe que o buraco na rua, o remédio que está faltando ou a dificuldade de uma entidade de assistência social quem sabe são os prefeitos. Nós tivemos a sorte de ter um quadro de extrema qualidade, como é o Netto Donato, no nosso partido. Ele é um político vocacionado, que faz um trabalho fantástico em São Carlos, onde reuniu uma equipe técnica muito preparada. Eles fazem bons projetos. Sempre falei para o Netto que queria estar com ele não só na campanha eleitoral, mas também na gestão, para fazer dele um gestor modelo para todos os demais prefeitos do Estado de São Paulo”, concluiu o parlamentar.

Ainda na área de infraestrutura e pavimentação, as emendas somam R$ 6.633.000,00. O investimento também será utilizado na pavimentação do trecho entre a Rua Miguel Petrucelli e a Avenida José Antônio Santilli. Essa obra é vital para a fluidez do trânsito local e a valorização da região, atendendo a uma demanda antiga dos moradores.

SAÚDE – Para a saúde, também existem emendas do deputado Neves já propostas e pagas, garantindo que o benefício chegue à ponta no curto prazo. Para cirurgias e exames, o recurso total é de R$ 3.870.400,00.

Para cirurgias e ortopedia, o parlamentar conseguiu um aporte de R$ 2.470.400,00, destinado a procedimentos de Média Complexidade. O objetivo é reduzir o tempo de espera de pacientes que aguardam intervenções cirúrgicas e tratamentos ortopédicos. Buscando zerar a fila de exames, outra emenda, no valor de R$ 1.400.000,00, será aplicada especificamente na realização de exames padronizados pelo SUS, visando agilizar diagnósticos e salvar vidas.

RECURSOS PARA PISCINÕES – O deputado federal Maurício Neves afirmou que o desafio em 2026 é obter mais recursos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, para dar condições ao prefeito Netto Donato de realizar o conjunto de obras de drenagem, principalmente os piscinões, para que São Carlos vença, de uma vez por todas, o desafio das enchentes.

