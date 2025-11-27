(16) 99963-6036
Anvisa determina recolhimento do vinagre de maçã Castelo por irregularidade

27 Nov 2025 - 11h39Por Da redação
Anvisa determina recolhimento do vinagre de maçã Castelo por irregularidade - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (26/11) o recolhimento do Vinagre de Maçã da marca Castelo, produzido pela empresa Castelo Alimentos S/A. Além do recolhimento, estão suspensos a comercialização, distribuição e consumo do produto em todo o país.

A decisão foi tomada após o Laudo de Análise Fiscal Definitivo, elaborado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, reprovar o item durante o ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre. Segundo o documento, o vinagre apresentou quantidade da substância sem a devida indicação no rótulo, o que configura infração às normas sanitárias.

O dióxido de enxofre é um aditivo permitido em alguns alimentos, porém sua presença deve obrigatoriamente estar informada na embalagem. Quando consumida sem aviso prévio, a substância pode desencadear reações alérgicas, especialmente em pessoas sensíveis.

A Anvisa orienta consumidores que tenham adquirido o produto a suspender o consumo imediatamente e a entrar em contato com a empresa para informações sobre ressarcimento ou devolução. A Castelo Alimentos ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

