Anônimos se unem e pequeno Davi ganha festa de aniversário

Uma postagem realizada pelo São Carlos Agora no dia 21 de janeiro, onde uma menina de 13 anos juntava latinhas de alumínio para duas festas de aniversário, terminou em um final feliz. Com direito a uma festa, palhaços, doces, bolo, refrigerantes, pipoca e muitos presentes.

Tudo graças a iniciava de Priscila Nayara Villarinho que montou um grupo no WhatsApp, denominado “Corrente do Bem ao Davi” e que reuniu mais de 50 pessoas. Cada um colaborou como podia e a festa para o pequeno Davi, que completou seis anos, aconteceu neste domingo, 15, em um salão de festas na rua Antônio Vigna, no Cidade Aracy 2.

Um dia que ficará marcado para o pequeno aniversariante, filho da cuidadora de idosos Claudineia Aparecida Fontes, 37 anos, mas que está desempregada e do pedreiro Anderson Manoel da Silva, 31 anos. A família reside no Assentamento 3 de Janeiro, mais conhecido como Parque Novo Mundo São Carlos.

Os pais não possuem condições financeiras para fazer as festas que marcam o aniversário dos irmãos. O próximo aniversário é de Rafaella Cristina Jardim, que completa 14 anos no dia 4 de agosto. A adolescente continua a pegar latas de alumínio para ver o seu desejo realizado.

A FESTA DE DAVI

A união fez a força muitos voluntários estiveram juntos nesta iniciativa que levou muita felicidade e um brilho descomunal no Salão de Festas Castelo. O sonho de Davi começou às 15h.

Cada integrante do grupo deu sua contribuição que terminou com brilhos nos olhos do pequeno aniversariante que ganhou muitos brinquedos, com direito a dormir com todos na primeira noite após a festa.

AS DOAÇÕES

Concluída a ação solidária, os doadores foram os seguintes:

Bolo - Maycon

Salgados: Deia Salgados, Luciano, Suelen e Tah.

Refrigerantes: Aline, Jaciara, Luh e Ana Ferri.

Doação em dinheiro: Jaqueline e Marisa

Descartáveis: Eramabila

Filmagem: Renato

Fotos: Nayara

Som: Renata Árabe

Pipoca: Mari Pereira

Montagem do arco: Daiane

Balões: Ana Paula Coro

Du Avesso Palhaços: Leandro Rosales e Aline Rosales.

Cama elástica: Cláudia

Decoração: Milena

Doces: Mariana, Thaís, Reneida, Joyce, Deia, Isabella

Salão de Festas Castelo: Jailton

