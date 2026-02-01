(16) 99963-6036
domingo, 01 de fevereiro de 2026
Cidade

Ano letivo começa nesta segunda-feira com modelo cívico-militar na escola Arlindo Bittencourt

01 Fev 2026 - 11h11Por Da redação
O ano letivo nas escolas estaduais de São Paulo tem início nesta segunda-feira (2) com uma novidade: 100 unidades da rede passam a adotar o modelo cívico-militar. Em São Carlos, a escola estadual Arlindo Bittencourt, localizada na Vila Monteiro, foi a escolhida para integrar o programa.

As unidades selecionadas seguirão normalmente as diretrizes do Currículo Paulista. A principal mudança ocorre na gestão escolar, que contará com o apoio de monitores e monitores-chefes responsáveis por ações voltadas à segurança, disciplina, acolhimento dos alunos e promoção de valores cívicos.

De acordo com o programa, todos os militares que atuam nas escolas cívico-militares serão avaliados periodicamente por diretores, professores e alunos. Além disso, eles passarão por um processo semestral de avaliação de desempenho, que irá analisar a adaptação ao ambiente escolar e a permanência no modelo adotado.

