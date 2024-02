Ano letivo começa com novos micro-ônibus para o transporte rural

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Os alunos das redes municipal e estadual de ensino que utilizam o transporte rural poderão usufruir de novos veículos em São Carlos para o ano letivo que se inicia. Nesta semana, a empresa Paraty, vencedora do contrato para o transporte rural dos alunos da Prefeitura Municipal de São Carlos, apresentou três novos micro-ônibus, que atenderão os estudantes no trajeto de suas casas até as escolas.

Cada veículo tem capacidade de transportar até 28 alunos e todos estão preparados para o transporte em estradas rurais, haja vista que são de fácil limpeza interna e dispõem de novo modelo de suspensão e de pneus especiais, trazendo mais segurança, conforto, comodidade e maior mobilidade. Todos também contarão com monitor, além do motorista.

Nos próximos dias, mais 12 micro-ônibus zero quilômetro serão disponibilizados pela empresa vencedora do contrato e que vão se juntar aos demais veículos da frota para cobrir as 59 rotas, transportando aproximadamente 3 mil alunos diariamente.

