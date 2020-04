Anjos da Madrugada distribui marmitas para moradores de rua em São Carlos

Crédito: SCA

Os voluntários do projeto Anjos da Madrugada intensificaram as ações sociais neste período da pandemia do covid-19. Na última terça-feira o grupo doou (100 marmitas) para moradores em situação de rua.

Cerca 20 membros distribuíram as marmitas para moradores concentrados na Praça Santa Cruz e situados próximo ao pontilhão da Praça Itália.

Desde o início do ano já foram mais de 600 marmitas doadas.

A marmita é feita com alimentos doados por fiéis e pelos voluntários. O trabalho busca atender famílias que estão em extrema vulnerabilidade social.

Como forma de estender a mão a centenas de pessoas em situação de rua, o Anjos da Madrugrada, semanalmente, doa cobertores, blusas de frio e produtos de higiene. Durante as visitas, os colaboradores conversam e oram com e pelos moradores de rua.

Como tem muitos moradores em situação de rua em São Carlos de outros estados, os colaboradores ainda fazem um cadastro para acompanhá-lo e ajudar identificar caso algum parente busque por informação.

Com ações de auxílio e resgate, os voluntários do Anjos da Madrugada procuram mostrar aos moradores de rua que eles não estão sozinhos e trabalham para que os que vivem em condições de vulnerabilidade sejam resgatados com dignidade. O projeto existe há 8 anos.

O Anjos da Madrugada, um projeto social ligado a Igreja Universal, visa recuperar pessoas em situação de rua.

