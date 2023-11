Aniversário da cidade e Tusca são os principais eventos discutidos na reunião mensal do GGI-M

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coordenou mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), ferramenta que reúne um conjunto de instituições que incide sobre a política de segurança do município, com o objetivo de ser um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

A reunião faz parte do calendário de política pública nacional, todo o mês, ações são discutidas e planejadas para esse período, levando em conta os indicadores do mês anterior e necessidades do município, a partir desses dados são organizadas as operações, além disso são discutidos e articulados os apoios e logística dos eventos mais complexos do mês.

Nesse mês de novembro, vários eventos que atraem muitas pessoas estão na pauta, como os eventos de aniversário da cidade que acontecem com shows de Elba Ramalho no dia 4 e Leci Brandão no dia 5, todos na Avenida Bruno Ruggiero e a TUSCA (Taça Universitária de São Carlos) que começa no dia 2 e vai até o dia 5 de novembro, com público estimado em aproximadamente 40 mil pessoas.

Outras operações que já fazem parte do calendário mensal também são discutidas, como operações de escapamentos, fiscalizações em praças e bares, operações de sucatas, que são ações cooperadas das instituições como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito entre outros.

Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, explica que, para as festividades da cidade, foi preparado um efetivo extra para atuar fixo no local e também no entorno dos eventos, além da demanda do dia a dia cuidando dos espaços públicos.

“O Mês de novembro é “carregado” de eventos, com as festividades da cidade e também a TUSCA, então nesse mês a gente coloca todo o efetivo possível para dar conta das demandas, apoiando a Polícia Militar, Polícia Civil, fiscalização e trânsito”, ressalta Gardini, que lembra, ainda, que para as reclamações de perturbação de sossego público, uma demanda recorrente nessa época de festas, podem ser acionadas os dispositivos de segurança pública, mas também é necessário registrar o boletim de ocorrência.

