Animais São-carlenses estarão em cavalgada em Rincão

Prevista para acontecer segunda-feira, 12, a Cavalgada de Rincão em louvor a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, contará com atrações de São Carlos. O feriado nacional comemora ainda, o Dia das Crianças.

A equipe do Rancho 100 Fronteiras desembarcará no município vizinho com três animais adestrados. O cavalo Lusitano e os bois Nero e Tizil participarão do evento.

“Realizamos cursos de doma e adestramento no nosso centro de treinamento e eventos como este nos ajudam a divulgar nosso trabalho e manter a tradição. Os bons tratos que recebem também servem de exemplo para quem não conhece e é um prazer ver as cavalgadas voltando. Se Deus quiser no começo de 2021 nossa festa em São Carlos volta também”, disse Paulo Suderia.

