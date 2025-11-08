(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Cidade

Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública

08 Nov 2025 - 15h52
Na tarde deste sábado (8), dois animais de grande porte foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal na rua Cidade de Milão, localizada na Vila Prado. A ação foi conduzida pela equipe do Departamento de Controle e Defesa Animal, com o apoio da Guarda Municipal.
Segundo informações da Secretaria, os animais estavam soltos em via pública, o que representava risco à segurança dos transeuntes e à integridade dos próprios bichos. A operação teve como objetivo prevenir acidentes e garantir o bem-estar dos animais, que foram recolhidos de forma segura e sem resistência.
Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Canil Municipal, onde permanecerão sob os cuidados da equipe técnica especializada. No local, receberão avaliação veterinária e os cuidados necessários até que sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à sua destinação.
A Prefeitura lembra que a circulação de animais de grande porte em vias urbanas é proibida e pode acarretar penalidades aos responsáveis, conforme legislação vigente. A população é orientada a acionar os canais oficiais em casos semelhantes, contribuindo para a segurança coletiva e a proteção dos animais. A Guarda Municipal, por exemplo, atende pelo telefone 153.

