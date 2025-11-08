Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública

Na tarde deste sábado (8), dois animais de grande porte foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal na rua Cidade de Milão, localizada na Vila Prado. A ação foi conduzida pela equipe do Departamento de Controle e Defesa Animal, com o apoio da Guarda Municipal.

Segundo informações da Secretaria, os animais estavam soltos em via pública, o que representava risco à segurança dos transeuntes e à integridade dos próprios bichos. A operação teve como objetivo prevenir acidentes e garantir o bem-estar dos animais, que foram recolhidos de forma segura e sem resistência.

Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Canil Municipal, onde permanecerão sob os cuidados da equipe técnica especializada. No local, receberão avaliação veterinária e os cuidados necessários até que sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à sua destinação.

A Prefeitura lembra que a circulação de animais de grande porte em vias urbanas é proibida e pode acarretar penalidades aos responsáveis, conforme legislação vigente. A população é orientada a acionar os canais oficiais em casos semelhantes, contribuindo para a segurança coletiva e a proteção dos animais. A Guarda Municipal, por exemplo, atende pelo telefone 153.

