AndrÃ©a Valdevitte toma posse como presidente da OAB nesta sexta-feira

Andrea Valdevitte obteve 51,59 dos votos válidos e tomará posse nesta sexta-feira pra comandar a OAB de 2025 a 2027 -

Será realizada nesta sexta-feira, 21 de março, às 19h30, no espaço de eventos The Palace, na região do Shopping Iguatemi, a posse da nova presidente da 30ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Carlos, a advogada Andrea Valdevitte. Ela e sua diretoria vão comandar a entidade no triênio 2025 – 2027. Será servido um jantar especial aos convidados e depois haverá um baile comandado pela banda de flashback Vinil 78.

A solenidade deverá contar com autoridades da OAB Paulista. Andrea venceu a disputa por uma diferença de 35 votos. Ela concorreu pela Chapa 2, de oposição no pleito realizado no dia 21 de novembro de 2024. Na próxima terça-feira, 25 de março, será realizada na sede da OAB, na Região Central de São Carlos, a solenidade de posse das comissões da entidade.



A então candidata conquistou 553 votos (51,59% dos votos válidos) e o candidato da Chapa 1, de Alex Pádua, conseguiu 519 votos (48,41% dos votos válidos). Ainda houve 49 votos brancos e 70 nulos. No total, 1.191 advogados votaram de forma on line pela primeira vez na história da OAB.



A advocacia paulista participou do pleito votando de suas casas, escritórios ou mesmo em trânsito, por meio do celular, tablet ou computador, de forma prática e segura, eliminando a necessidade de deslocamento até os locais de votação.



As eleições online representaram um marco para a OAB SP e representam um avanço significativo no processo eleitoral da instituição, promovendo a participação ativa de toda a advocacia paulista. A escolha pelo sistema de votação online teve como objetivo facilitar o exercício do direito ao voto, bem como fortalecer a representatividade e a coesão da classe.

A NOVA DIRETORIA DA OAB SÃO CARLOS:

PRESIDENTE – Andrea Izilda Martos Valdevitte

VICE-PRESIDENTE – David Pires da Silva

SECRETÁRIO GERAL – Giselle Cristina Fucherberger Bonfá

SECRETÁRIO ADJUNTO – Elaine Cristina Pereira

TESOUREIRO – Umberto Moraes





