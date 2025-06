Anderson Criativo anuncia saída do Onovolab e faz desabafo nas redes sociais

Compartilhar no facebook

Anderson Criativo, ex-CEO do Onovolab - Crédito: reprodução revista Revide

Nesta quarta-feira (18), Anderson Criativo, ex-CEO fundador do Onovolab, anunciou pelas redes sociais que está oficialmente deixando a empresa.

“Ontem eu tentei visitar ONOVOLAB, mas não consegui. Ontem foi o meu último dia em São Carlos, lugar que eu não imaginava deixar quando cheguei com a minha esposa e meus dois bebês em 2017”, escreveu.

Anderson relata que chegou a ir de carro até a porta do espaço, mas desistiu de entrar. “Começou a passar um filme muito vívido na minha cabeça. A choradeira seria grande. Preferi voltar pra casa.”

Ele relembra os feitos ao longo dos anos: “Foram centenas de histórias, milhares de visitantes de todos os estados do Brasil e de 27 países. ONOVOLAB me levou a Nova York e a Pequim. E a várias cidades brasileiras. Lugares que eu jamais imaginei conhecer.”

O empreendedor também relatou os desafios enfrentados ao longo da jornada, especialmente durante a pandemia. “Enfrentamos a Pandemia sem apoio algum de nenhum tipo de entidades de fomento: SEBRAE, Desenvolve SP, Investe SP, MCTIC, BNDES, FINEP, nadinha. Dinheiro deles é só para os compadres. Mesmo assim sobrevivemos.”

Segundo ele, o custo pessoal foi alto. “Mas o custo pessoal de começar algo tão grandioso sem dinheiro algum foi alto demais. Eu percebi que seguir em frente custaria a minha saúde. Preferi parar. Tenho dois pra criar e uma esposa maravilhosa para amar.”

Anderson deixou um recado ao atual responsável pelo projeto. “Para o Leandro Palmieri que continua firme e forte à frente da operação, continua pesado demais. Ele não precisa de incentivo, precisa de DINHEIRO para tocar um projeto tão lindo quanto esse. Força, man!”

Em tom de desabafo, ele comparou a luta pela inovação sem recursos: “Fazer algo desse tamanho sem dinheiro é como arrastar um navio de cruzeiro a remo. E com o remo quebrado. Exagero? Um dia a gente escreve um livro e conta só as histórias mais brabas, porque todas não caberiam em um livro só.”

Anderson também deixou sua crítica à realidade empreendedora no país. “Fazer algo grandioso, cheio de sonhos, cheio de boas intenções, com total honestidade, sem bajulação, com seriedade, em um país como o Brasil, não é fácil. Não é nada fácil. O Brasil humilha seus empreendedores.”

Ele finalizou agradecendo: “Só nós e nossas famílias temos a exata noção do quanto pesado isso foi e ainda é pra gente. Aos verdadeiros amigos de São Carlos, muito obrigado. Adoraria ter dado um abraço em cada um de vocês antes de ir embora, mas não consegui. Não faltarão oportunidades. A todo time do ONOVOLAB ao longo de todos esses anos, muito muito obrigado. Muito obrigado, mesmo.”

E concluiu com uma reflexão: “Ontem eu pensei: ‘E se a gente tivesse continuado quietinho no nosso pequeno escritório lá em São Paulo?’”

