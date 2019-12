Amor em Gotas leva “doses” de alegria para pacientes da Santa Casa

Crédito: Divulgação

O Grupo Amor em Gotas arrancou sorrisos, gargalhadas e aplausos dos pacientes e acompanhantes da Pediatria e de outras alas da Santa Casa nesta quarta-feira, 18 de dezembro. Com muita música, números de mágica, esculturas de bexigas e, principalmente, bom humor, os voluntários percorreram os quartos do hospital.

A Gilceia Merces, gerente de vendas, está com o filho de 12 anos internado há uma semana. “Achei o trabalho muito lindo. Traz um pouco de alegria para o hospital”. A Mariana Felix, de 11 anos, adorou as mágicas e o Papai Noel.

O Amor em Gotas completa 20 anos em fevereiro de 2020. Tudo começou com uma das coordenadoras, Sueli Arlette, que havia trabalhado no projeto “Doutores da Alegria”. Hoje, o grupo já conta com 70 voluntários: “o que move a gente, é olhar para o outro e perceber que ao enxergar o outro, verdadeiramente, você promove grandes movimentos. Enxergar o ser humano que existe no outro. E quando a gente vem para doar, a gente recebe muito mais em troca”, afirma uma das coordenadoras do grupo, Solange Rezende.

Bruno Melchior Sanches é um desses voluntários: “cada intervenção é mágica. É uma experiência diferente”.

Para a família do Gabriel Venâncio dos Santos, 20 anos, foi uma experiência emocionante. Ele foi internado depois de sofrer um acidente de moto na entrada de Ibaté. Quebrou 8 costelas, perfurou os dois pulmões e teve 3 isquemias. Depois de 4 meses, recebeu alta do hospital. “Essa visita do Amor em Gotas serviu como uma celebração pela alta dele. Uma celebração à vida. Porque ele nasceu de novo”, comemora a tia Aparecida Rosana dos Santos.

