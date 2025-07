Caminhão atinge galho de árvore e danifica baú no Centro

Compartilhar no facebook

Um caminhão baú enroscou em um galho de árvore na Rua Geminiano Costa, nas proximidades do Campo da Cica, no Centro, na tarde desta quarta-feira (30). O veículo transitava pelo local quando a parte superior da carroceria atingiu a árvore, causando danos significativos à estrutura do baú.

Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal foram acionados e estiveram no local para sinalizar a via e orientar motoristas, garantindo a segurança até a remoção do caminhão.

Felizmente, ninguém ficou ferido na ocorrência. O tráfego na via já foi normalizado após a liberação total da pista.

