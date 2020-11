Amigos se unem para ajudar vítima de furto

Crédito: Divulgação

Um caminhão Mercedes-Benz, modelo 1113, placas ACM-8733, Analândia-SP, foi furtado quarta-feira, 11, na cidade de Dois Córregos enquanto era realizado o tradicional leilão semanal de gado no município.

Os proprietários do veículo, Ernesto Carlos Pichinelli e Tiago Barbosa, que também trabalham em São Carlos e são colaboradores ativos do leilão semanal na cidade, contam com a ajuda de inúmeros criadores e participantes do segmento, que possuem um grupo com centenas de amigos e realizam uma campanha de doação para adquirir um outro veículo, já que o mesmo é ferramenta de trabalho e sustento dos proprietários.

“Agradecemos aos amigos do Leilão São Carlos pela força e movimento para nos auxiliar. Vivo aqui e se Deus quiser vai dar tudo certo. Encontrando o caminhão, o dinheiro da campanha será destinado para o Hospital de Amor”, finalizaram as vítimas.

Informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo fone (WhatsApp) 19 997910424.

