Amigos se unem, formam grupo solidário e levam alimento e carinho para famílias carentes

A pandemia da Covid-19, provocada pelo Sars-Cov-2, é responsável, diariamente, por centenas de notícias tristes. Mas traz à tona, uma outra faceta: centenas de pessoas mostram o seu lado solidário e com isso preocupam-se em ajudar àqueles que são mais atingidos e acabam passando por muitas dificuldades diariamente.

E a solidariedade bateu em um grupo de dez amigos que em março formaram o Projeto Outside que tem como finalidade arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas e móveis que são destinados para famílias que passam por necessidades.

O Outside é composto por Acir Silva Junior (servidor municipal), 33 anos, Renata Silva (servidora municipal), 37 anos, Acir Silva (aposentado), 69 anos, Maria Alice da Cruz (aposentada), 65 anos, Gileade Cruz (técnico em logística), 32 anos, Karina Santos (do lar), 32 anos, Raul Batista (designer), 27 anos, Gabriele Batista (do lar), 22 anos, Edvaldo Gonçalves (gerente administrativo), 37 anos e Fernanda Oliveira (do lar), 34 anos.

“Nos reunimos e formamos esse grupo em março, logo no começo da pandemia no Brasil) e no primeiro mês conseguimos 20 cestas básicas que foram doados para o CorAção, um projeto que acontece no Cidade Aracy e que atende 45 crianças de famílias carentes”, disse Acir Júnior.

Logo no primeiro mês, o servidor público disse que foi elaborada uma página do projeto no Facebook (facebook.com/projetoutside) e ainda em março muitas famílias foram até as redes sociais e pediram ajuda, pois não tinham o alimento para colocar na mesa. “A demanda aumentou e desde então passamos a fazer campanhas regulares para atender aqueles que necessitam de ajuda neste momento de extrema preocupação.

Desde então, em abril foram 30 cestas básicas, 38 em maio, 42 em junho e em julho, na metade do mês, já foram 30 cestas básicas que atenderam famílias são-carlenses.

“A ideia é continuar com o grupo, conseguir uma sede aqui no Cidade Aracy mesmo e guardar todos os produtos que conseguirmos arrecadar e distribuir para quem necessita”, enfatizou Acir Júnior.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Quando são realizadas campanhas e posteriormente entregues os donativos, o servidor público fez questão de salientar que tudo é feito obedecendo os protocolos de segurança sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Utilizamos máscaras, álcool em gel e distanciamento. Quando vamos entregar as cestas, fazemos um agendamento para evitar aglomeração”, pontuou.

MISSÃO NA TERRA

“Acredito que esta pandemia veio para nos trazer muitas lições. Uma delas, as missões que temos cumprir enquanto vivemos”. Assim Acir Júnior definiu o trabalho dos voluntários do Outside ao buscar donativos para ajudar famílias carentes.

“Fica um sentimento único em saber que estamos ajudando o próximo. Tomar conhecimento que muitas famílias passam por dificuldades. Mas que estamos ajudando um pouco e estendendo as mãos. É um misto de tristeza e alegria. Mas vamos continuar este trabalho e tentar amenizar as dores dessas famílias”, ponderou, salientando que as doações vêm de amigos que conhecem o projeto.

Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas e móveis usados podem ser feitos pelo fone 99306-3899 (WhatsApp). “Nós vamos buscar”, finalizou Acir Júnior.

