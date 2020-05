Crédito: Reprodução

Um grupo de amigos de Tiago Ribeiro de Oliveira se reuniram na frente do velório municipal na noite deste domingo (24) para prestar uma homenagem ao jovem que morreu afogado na última sexta-feira em uma cachoeira na fazenda Santana.

Acelerando as motos eles se despediram de Tiago que também era motoqueiro.

O corpo do rapaz será sepultado às 9h desta segunda-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ele deixa os pais e dois irmãos.

