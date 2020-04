Amigos “param” rodovia para fornecer alimentos para caminhoneiros

Caminhoneiro recebe alimento em ação solidária: gratidão por São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Concentrados desde às 11h desta quarta-feira, na base da Polícia Rodoviária localizada na rodovia Washington Luís (SP-310), um grupo de amigos se mobilizou no intuito de fornecer alimentos para os caminhoneiros, que encontram dificuldades durante as viagens tendo em vista que restaurantes ao longo do caminho estão fechados devido a determinação do Governo do Estado e Ministério da Saúde, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Qualquer tipo de aglomeração está sendo evitada para não propagar a infecção.

Centenas de marmitex, biscoitos, sucos, águas, refrigerantes, frutas estão sendo entregues para os responsáveis e repassados para os “irmãos das estradas”.

“Nossa dificuldade em localizar restaurantes abertos está imensa. Este tipo de ajuda é uma bênção e que Deus abençõe São Carlos pela atitude”, afirmou Felipe Ortigoza, motorista da cidade de Tatuí.

Os itens arrecadados foram fornecidos pela Coopertransc, Cogeb Supermercado, Bueno Serv, Luciano Lava Rápido, Rafael Marino, Patrícia Nasari, Rykoff Aidar e vários entusiastas.

