Amigos e pecuaristas se unem pela Creche da Divina Providência

Acima do esperado. Este é o cenário da primeira feijoada da Babilônia que ocorre neste sábado, a partir das 10h na Creche da Divina Providência na Vila Isabel por sistema de entrega e custando R$ 35,00 a adesão.

A ação organizada pela Paróquia de Vila Isabel e Comissão Paixão Sertaneja recebeu muita ajuda de amigos-colaboradores e obteve 100% de auxílio no levantamento dos itens, fato que faz o evento poder ter sua renda total revertida para o trabalho que atende hoje 103 crianças de famílias carentes.

“Está sendo muito gratificante poder realizar esta ação com pessoas tão boas e resolutivas. Vão chegando muitas mensagens de apoio e ajuda. Esta madrugada mesmo, recebemos uma boa doação oriunda do leilão de gado do Guerino e nos causou espanto. Neste momento receber apoios deste porte é obra do senhor”, afirmou o padre Marcos Coró.

Segundo Rykoff Aidar, a Comissão Paixão Sertaneja também acredita que o evento de sábado será sucesso. “A vida é assim. Muitos contam e poucos fazem história. Os amigos foram fundamentais para levantar tantos itens, mesmo com os preços em alta em poucas horas angariamos tudo. Alguns amigos ligam bravos porque não fomos pedir ajuda. É até engraçado, pois é sinal de confiança e solidariedade. Ajudaremos essa garotada no sábado juntos”, garantiu.

O evento que conta com apoio do portal São Carlos Agora e tem como parceiros: São Carlos Leilões, Alex Moraes, Aleandro Bueno, Lalinho, Astra Alimentos, Supermercado Bueno Serv, Supermercado Arco Iris, Supermercado Paraná, Mercado TendTudo, Cozinhaça Grill, Serrana Auto Peças, Produtos Suínos da Roça, Ótica São Carlos, Mundo Blue, Pizzaria Florença, Grupo KK e família Marino.

