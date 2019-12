Amigos Contra o Câncer e Paixão Sertaneja revertem R$ 180,5 mil para entidade em 2019

Crédito: Divulgação

Inesquecível é a palavra que representa o ano de 2019 na história de quase 67 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Atuantes no ramo da pecuária e eventos sertanejos, o grupo Amigos Contra o Câncer e a Comissão Paixão Sertaneja conseguiram arrecadar para a entidade o valor líquido de R$ 180.511,00 para atender aproximadamente 1,5 mil pacientes e familiares de pessoas acometidas pela doença.

O leilão Amigos Contra o Câncer em sua primeira edição se tornou em arrecadação o maior evento beneficente da história de São Carlos e a já consolidada cavalgada solidária marcada entre as maiores do Brasil no segmento.

“Este resultado dedicamos ao eterno amigo Jhone Boy e todos amigos e colaboradores que doaram animais, recursos, tempo e principalmente confiança em nossas ações”, afirmou Rykoff Aidar. Presidente da entidade, Iraydes de Oliveira Leite emociona-se ao ver o resultado obtido. “Que Deus abençoe o Guerino, Thiago Azenha e meus parceiros da Comissão Paixão Sertaneja. Deram uma aula para a sociedade de atitude e solidariedade e marcaram seus nomes na história de nossa entidade e de São Carlos, nem tem como agradecer, só elogiar”, finalizou a presidente.

Para interessados em conferir a prestação de contas é só ir na sede da entidade e fazer a conferência.

