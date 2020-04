Amigos Caminhoneiros entregam 600 refeições para os “irmãos da estrada”

Com auxílio da Polícia Rodoviária, caminhoneiros fazem fila para garantir um almoço reforçado - Crédito: Maycon Maximino

Literalmente, a cada dia que passa, a solidariedade e o amor ao próximo fala mais alto em São Carlos e nesta quinta-feira, 9, a união fez a força e os Amigos Caminhoneiros entregaram 600 refeições para os “irmãos da estrada”. A ação social visa ajudar os profissionais do volante que encontram sérias dificuldades diariamente em suas jornadas, uma vez que a pandemia do coronavírus fez com que restaurantes às margens das rodovias fossem fechados com o intuito de evitar aglomeração e com isso evitar a propagação do vírus da Covid-19.

A ação solidária foi realizada no sentido interior/capital da rodovia Washington Luís (SP-310), ao lado da base da Polícia Rodoviária.

Uma corrente do bem trabalhou exaustivamente para levar as marmitas aos caminhoneiros. Policiais rodoviários controlaram o trânsito para segurança de todos os presentes.

Na marmita, uma alimentação reforçada, com direito a frutas, água e refrigerantes, tudo doado por estabelecimentos comerciais de São Carlos que unem forças neste grave momento de crise na saúde mundial.

