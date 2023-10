“Amigo Contra Câncer Infantil e Adulto” recebe presépio de Natal de crochê

Exposição de presépio de crochê será atração em ONG em São Carlos - Crédito: Divulgação

No período de 10 de outubro a 1º de dezembro, o prédio onde está instalado o Projeto “Amigo Contra Câncer Infantil e Adulto” irá receber a exposição do presépio de Natal de Crochê, elaborado pela técnica em enfermagem e artesã são-carlense, Lidiane Cristina Aparecida Patrício Fumagalli.

A ação social é de iniciativa da própria Lidiane, que foi acometida pela doença e faz acompanhamento psicológico na instituição, propondo-se em disponibilizar sua arte, com o intuito de convidar as pessoas para conhecer a ONG e ajudar a arrecadação de alimentos, produtos natalinos (panetone) e brinquedos para serem distribuídos no Natal para 83 pessoas que são acompanhadas pela instituição e que irão ser contempladas com os donativos.

O presépio

A criação do presépio artesanal de crochê iniciou-se pelo laço familiar. Lidiane disse ter uma família grande e todos os anos investiam em enfeites natalinos. “Mas eles não chegavam a durar muito, foi então que eu tomei a iniciativa de fazer o presépio de crochê”, disse.

Lidiane disse que este ano, aceitou ajuda psicológica depois de muitas perdas de familiares, após um diagnóstico preventivo contra o câncer, foi informada que seria necessário intervenções cirúrgicas para a retirada das mamas e ovários. “O ambulatório oncológico fez encaminhamento para a ONG Projeto Amigos Contra Câncer, para solicitar consulta com psicólogo, onde fui acolhida pelo funcionários e o profissional. Foi uma sensação estranha pois parecia que já conhecia aquelas pessoas novas, pela forma que eles me receberam com tanto carinho. Então comecei a aceitar meu diagnóstico e aquela sensação de fardo que eu sentia foi amenizando. Na segunda sessão de psicologia já sentia no coração que precisava fazer algo para divulgar a ONG e mais que isso, ajudar as outras pessoas que precisavam. Então decidi tomar coragem e pedir para montar o presépio no projeto, já que me sentia tão bem em estar ali, junto com as pessoas da ONG. Alinhamos em expor o presépio e fazer uma campanha solidária para arrecadar alimentos e brinquedos para serem repassados aos outros pacientes”, disse Lidiane.

Devido a operação, Lidiane afirmou que não estará presente na montagem do presépio, mas tem a convicção e certeza que será um sucesso. “Onde soma amor, caridade, empatia, sentimentos, acolhimentos e colo só dará bons frutos”, refletiu.

Projeto e a parceria com Lidiane

O Projeto “Amigo Contra Câncer Infantil e Adulto”, uma associação formada por amigos engajados na luta contra câncer, foi fundada em Ribeirão Preto, pela presidente Saylana Oliveira de Jesus, em 2015, com objetivo de proporcionar mais dignidade no enfrentamento da doença.

A unidade de São Carlos foi inaugurada em 2019 para expandir o projeto. Hoje está localizado na rua Domingos Diegues, 200, no Jardim Santa Felícia. O projeto tem como objetivo beneficiar usuários com medicamentos, fraldas geriátricas, suplementos alimentares e cesta básica. Também conta com voluntários em fisioterapia, nutricionista, psicólogos, assistência jurídica e serviço social que atendem os pacientes e familiares

Cronograma outubro

Dia 22 – Caminhada no Parque do Kartódromo

Dia 28 – 20h - baile de encerramento

