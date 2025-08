Ambulatório Materno realiza palestra com orientações sobre aleitamento materno

O Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes”, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), realiza no dia 13 de agosto, das 13h às 16h, dentro da programação do Agosto Dourado, uma palestra destinada as gestantes e puérperas sobre o aleitamento materno.

A campanha “Agosto Dourado” tem como objetivo reforçar a importância do aleitamento materno, não apenas como um ato de cuidado individual entre mãe e bebê, mas como uma prática que exige o envolvimento e o compromisso coletivo da sociedade. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno e o mês celebra a amamentação como fundamental para a saúde de mães e crianças.

A campanha de 2025 reforça a importância da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida e sua continuidade até os dois anos ou mais, além de destacar a importância de sistemas de apoio para as mães que amamentam e famílias que optam por essa prática.

De acordo com a Camila de Oliveira Elias, articuladora de atendimento materno do Ambulatório, a palestra ressalta os diversos benefícios do aleitamento materno, tanto para a saúde da criança quanto para a saúde da mãe, incluindo a redução de riscos de doenças e o fortalecimento do vínculo afetivo.

Para participar da palestra “Orientações sobre o Aleitamento Materno” que será ministrada por Priscila Maia (Enfermeira Obstetra, Especialista em Amamentação e Laser Terapeuta) as interessadas devem fazer a inscrição pelo WhatsApp/telefone (16) 99157-3665. O Ambulatório Materno Infantil está localizado na avenida São Carlos, 947, no centro.

CAPACITAÇÃO – a Secretaria Municipal de Saúde também está oferecendo uma capacitação técnica e humanizada dentro do mês “Agosto Dourado" para as equipes de saúde da rede municipal em incentivo ao aleitamento materno. O cronograma foi planejado de acordo com os núcleos de saúde. Confira:

07/08/2025 - Capacitação dos profissionais de saúde do NÚCLEO I;

14/08/2025 - Capacitação dos profissionais de saúde do NÚCLEO II;

21/08/2025 - Сараcitação dos profissionais de saúde do NÚCLEO III;

28/08/2025 - Capacitação dos profissionais de saúde do Ambulatório Materno Infantil e do NÚCLEO IV.

A capacitação será realizada também no Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” sempre das 13h às 16h. O evento está sendo realizado com emenda parlamentar destinada pela vereadora Cidinha do Oncológico.

