Ambulantes que pretendem trabalhar na Praça XV durante o carnaval devem ser inscrever segunda-feira

Os ambulantes que desejam comercializar produtos nas festividades do Carnaval devem fazer a inscrição na próxima segunda-feira (24/02), das 9h às 11h ou das 14h30 às 16h, na Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, localizada na Avenida Comendador Alfredo Maffei, nº 3055, no Centro.

Já o sorteio das vagas será realizado na terça-feira (25/02), a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do sorteio é necessário ser cadastrado na Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e ter inscrição municipal válida. Serão disponibilizados 20 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 5 food trucks no local da festa e nas imediações da Praça XV.

O chefe de Fiscalização de Ambulantes, Luís Honda, informou que os empreendedores cadastrados na Feira de Economia Solidaria não poderão realizar a inscrição. “Isso contribui para que mais ambulantes tenham a oportunidade de trabalho no evento”, disse Honda.

Após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e o Departamento de Fiscalização, ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. “Essa medida foi tomada visando manter a segurança no evento”, ressaltou o diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela.

O chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, informou que haverá uma operação especial no carnaval para verificar o cumprimento das restrições estabelecidas aos ambulantes.

